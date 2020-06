Camionete roubada em Campina da Lagoa

Uma camionete foi roubada neste domingo (28) no município de Campina da Lagoa, ocasião na qual um indivíduo armado de revólver subtraiu uma L200 Triton e se evadiu sentido o município de Nova Cantu.

Prontamente policiais militares pertencentes a 2 Cia do 11 BPM realizaram um cerco nas rodovias estaduais e rurais a fim de localizar o veículo.Em um dos bloqueios estabelecidos , a viatura do destacamento de Nova Cantu, juntamente com o efetivo policial de Roncador, visualizou a camionete vindo em sua direção.

Os policiais tiveram que retirar a viatura da estrada, pois o condutor tentou acertar a viatura com o veículo roubado. No primeiro momento o condutor se evadiu da viatura porém alguns quilômetros a frente os Policiais localizaram a camionete abandonada em uma plantação.

Fonte: 11 BPM 2Cia