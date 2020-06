UTI COVID da Santa Casa de Campo Mourão está sem vagas

A Região da COMCAM está em estado de alerta, com uma noticia que causa preocupação a todos. As notícias não são boas. Não só a UTI para casos normais, mas também a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Campo Mourão, voltada ao tratamento do Covid, estão lotadas.

Com o aumento do contágio na região, a partir de agora, os contaminados em estado mais grave podem ser transferidos a outras cidades, como Umuarama, Cianorte, Maringá ou Paranavaí.



E isso já aconteceu. De ontem para hoje três pacientes em estado grave foram transferidos a Paranavaí.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. A Santa Casa possui 15 leitos para Covid. Os 12 para o SUS estão preenchidos. Ainda restam três destinados a planos de saúde. “A situação é grave. Nunca antes tínhamos chegado perto deste quadro”, disse o secretário. Nesta segundafeira (29), a prefeitura fará uma reunião com o comitê de crise Covid para analisar novas medidas restritivas.



“Infelizmente o que temíamos aconteceu. A UTI-Covid lotou. Muito triste e preocupante”, lamentou a superintendente da Santa Casa, Lucineia Scheffer.

NÚMEROS De acordo com o último “Boletim Coronavírus”, divulgado nesse sábado (27), pela prefeitura, Campo Mourão confirmou ontem, 4 novos casos de coronavírus (Covid-19), chegando a 275 casos – 160 exames oficiais e 115 ‘não oficiais’.



Os casos suspeitos aumentaram de 95, na sexta-feira, para 116, ontem. 274 pacientes estão sendo monitorados e um total de 1.210 casos foram descartados. Já os moradores infectados curados da doença somam 202.

Fonte: Dilmércio Daleffe – Tribuna do Interior