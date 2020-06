Jovem cai de prédio em Ubiratã

As primeiras informações dão conta de que o jovem Lucas Vicente Ferreira de 15 anos estaria soltando pipa, no final da tarde desta segunda – feira (29), no 5º andar do Edifício Itapuã, o popular prédio abandonado no centro da cidade, quando teria sofrido a queda.



A vítima foi socorrida pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiro Comunitário e encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Casa de Ubiratã.

Breve mais Informações.