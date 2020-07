Campanha da Rede Massa ajuda cidade atingida por ciclone



Caminhão com doações chegou a Ubiratã (PR) no último sábado (04).

União de forças. Assim pode ser definida mais uma campanha realizada pela Rede Massa/TV Guará, filiada ao SBT no Paraná. Depois da passagem do ciclone extratropical pelo sul do país na última semana, contabilizando estragos em diversas cidades paranaenses, o apresentador do Tribuna da Massa, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11h45, e aos sábados às 12h30, Jocelito Canto, resolveu ajudar o município de Ubiratã (PR). A cidade possui pouco mais de 20 mil habitantes e ficou completamente destruída com a chuva e ventos fortes provocados pelo fenômeno. “Eu tenho uma história muito próxima com Ubiratã. Inclusive, morei e trabalhei lá. É um povo que sempre ajuda o próximo. Não poderia cruzar os braços neste momento”, explicou Canto..



Com a ajuda de telespectadores e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos, um caminhão carregado com alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, álcool em gel, cobertores, roupas e colchões chegou ao município no último sábado (04). “É muito bonito ver a solidariedade das pessoas. Está no DNA da Rede Massa ajudar ao próximo”, destacou o diretor regional da emissora, Fábio Góes.



De acordo com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, o temporal de semana passada afetou aproximadamente 27 mil pessoas em 83 municípios. Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. Cerca de 5,3 mil casas foram danificadas e 10 destruídas. A queda de árvores e postes na rede de energia também deixou cerca 1,8 milhão de pessoas sem luz, além de afetar o abastecimento de água.