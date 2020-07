Polícia Civil age rápido e prende autor de homicídio em Ubiratã

Alex Ramos, 30 anos, ex-morador de Juranda, popularmente conhecido como “Alex Tereza”, foi morto com dois tiros na cabeça. A equipe policial localizou o autor escondido na casa de familiares menos de 2 horas após o crime.

No inicio da noite de domingo (05), o investigador plantonista da 50ª Delegacia Regional de Polícia Civil recebeu uma denuncia de que uma pessoa de nome de Alex Ramos, 30 anos, ex-morador de Juranda, popularmente conhecido como “Alex Tereza”, havia sido morto na zona rural do município de Ubiratã, com dois disparos na cabeça.

Assim que confirmado as feracidades dos fatos e a identificação do autor homicídio, a equipe da policial civil iniciou as diligências com o apoio da equipe da Policia Militar no intuito de localizá-lo o autor do homicídio.

Depois de diligenciar em vários locais da cidade, a equipe policial localizou o autor escondido na casa de familiares menos de 2 horas após o crime, e de imediato deu voz de prisão pela prática do homicídio, fazendo a condução até a delegacia de polícia para as devidas providências.

Participaram das diligências o Delegado de Polícia Ivo Viana e a equipe de investigação da 50ª Delegacia Regional de Policia de Ubiratã juntamente com a Policia Militar.

Fonte: Ivo Viana – Delegado da Polícia Civil de Ubiratã e JurandaNews