Sobe para 10 o número de infectados pelo COVID-19 em Ubiratã

A secretaria de saúde confirmou, mais 1 caso de COVID-19 em Ubiratã totalizando até o momento 10 casos.

A vigilância em saúde e equipe de saúde da família, já tomou todas as providências para o cuidado e isolamento do paciente, e bloqueio da transmissão.Este paciente se encontra em isolamento no domicilio.

Sabemos que estamos enfrentando um momento difícil em Ubiratã, mas precisamos continuar com os cuidados para prevenção desta doença. O vírus pode estar em qualquer local, por isso é importante reforçar a importância do uso de máscara, manter distanciamento, aumentar a frequência de higienização das mãos.

Só saiam de casa se for necessário.Qualquer tipo de aglomeração, mesmo no domicilio, deve ser evitada. Mais uma vez reforçamos que pessoas com 60 anos ou mais, com doenças crônicas, e principalmente crianças menores de 12 anos devido a facilidade de contaminação, devem ficar em casa.