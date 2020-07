Ubiratã confirma mais 1 caso de COVID-19 nesta segunda-feira, 06

A Secretaria de Saúde confirma, mais 1 caso de COVID-19 em Ubiratã totalizando até o momento 11 casos, a vigilância em saúde e equipe de saúde da família, já tomou todas as providências para o cuidado e isolamento do pacientee bloqueio da transmissão.

Este paciente se encontra em isolamento no domicilio.

Até o momento tivemos 7 Adultos, 2 Crianças e 2 Idosos contaminados. A maior parte foi na mesma família.

Desta forma, reforçamos que pessoas com 60 anos ou mais, com doenças crônicas, e principalmente crianças menores de 12 anos devido a facilidade de contaminação, devem ficar em casa.

O vírus pode estar em qualquer local, por isso é importante o uso de máscara, manter distanciamento, aumentar a frequência de higienização das mãos.

Qualquer tipo de aglomeração, mesmo no domicilio, deve ser evitada.

Só saiam de casa se for necessário.