Ubiratã confirma mais 5 casos de COVID-19 nesta terça-feira, 07

A Secretaria de Saúde confirma, mais 5 casos de COVID-19 em Ubiratã totalizando até momento 16 casos, a Vigilância em Saúde e equipe de Saúde da Família, já tomou todas as providências para o cuidado e isolamento dos pacientes e bloqueio da transmissão.



Todos os pacientes se encontram em isolamento no domicílio.



Até o momento tivemos 4 crianças, 1 adolescente, 8 adultos, 2 idosos contaminados. Com relação aos casos de hoje, 3 foram da mesma família. Isso demonstra que a aglomeração é fator determinante na disseminação do vírus.



Informamos também que estamos verificando com o jurídico da prefeitura a possibilidade de criar uma norma para multar quem estiver fazendo aglomeração, mesmo dentro dos domicílios. Nestes próximos dias a situação do Paraná pode piorar muito.



Precisamos cuidar para não prejudicar a flexibilização dos estabelecimentos. Cada pessoa é responsável para manter a situação equilibrada em Ubiratã.

A prefeitura orienta, mas dependemos da consciência de cada um.



Só saiam de casa se for necessário.