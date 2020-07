Coagru faz doação de telhas para as famílias atingidas pelo ciclone

Na última terça-feira, 30 de junho, um forte vendaval provocado pela formação de um “Ciclone Bomba” atingiu vários municípios do sul do Brasil, dentre eles, Ubiratã e Campina da Lagoa no Paraná. Diversas pessoas ficaram desabrigadas, pois tiveram suas residências atingidas pela força do vento e pela queda de postes e árvores.

Solidária as famílias atingidas, a Coagru se organizou para fazer uma doação de 1.000 (mil) telhas, sendo 600 unidades para Ubiratã e 400 para Campina da Lagoa. As mesmas serão entregues a Secretaria de Ação Social que posteriormente fará a distribuição para os mais necessitados.

Fonte: Coagru