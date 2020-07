Trabalhador morre soterrado em silo de soja de cooperativa em Jesuítas

O trabalhador morreu soterrado dentro de um silo de soja de cooperativa em Jesuítas, na região de Toledo. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (8), na empresa localizada às margens da PR 239, na saída para Iracema Do Oeste.



Inicialmente o relato era de que o trabalhador havia desaparecido. Funcionários da empresa junto com uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Toledo, depois de aproximadamente três horas de buscas, realizaram o resgate do corpo que estava soterrado em meio aos grãos.



Ainda não se sabe como o trabalhador foi parar dentro do silo, mesmo com todas as orientações e equipamentos de segurança fornecidos pela empresa. O caso será investigado pela Polícia Civil de Formosa do Oeste.



O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal de Toledo. A vítima foi identificada como Antônio Vasconcelos. O IML ainda não confirmou a idade oficial da vítima.

