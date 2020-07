Lions Clube faz doação de EPI para hospitais de Ubiratã



Os associados do Lions Clube Ubiratã realizaram a entrega de EPIs (equipamento de proteção individual) ao Hospital e Maternidade Nilza Oliveira Pipino e Hospital Santa Casa de Ubiratã. Cada entidade recebeu 60 kits contendo avental, gorro e máscara “face shield”.

Os referidos kits foram confeccionados com auxílio emergencial da Fundação Internacional de Lions Clubes (LCIF) ao Distrito LD-1, no projeto de prevenção ao covid-19 e repassados a vários hospitais de municípios que integram o Distrito. Os representantes dos hospitais agradeceram a iniciativa do clube local e da governadoria do Distrito LD-1.