Rotary Club de Ubiratã e Mamborê ajudam famílias que tiveram prejuízos com o ciclone bomba

Amor com Solidariedade! O Rotary Club de Ubiratã sempre empenhado na ajuda da nossa comunidade, repassou ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Ubiratã donativos arrecadados pelos Rotary Club de Mamborê e Rotary Club Satélite de Mamborê Atena, para compor as cestas básicas de pessoas carentes do município em virtude do vendaval ocorrido no último dia 30.

Os Rotarianos também ajudaram a reconstruir residências afetadas pelo ciclone.