Após matar o pai a facadas, filho foge e morre em colisão frontal na BR-163

Um crime brutal chocou a população da cidade de Bom Jesus do Sul, no final da manhã deste domingo (12). Um dos pioneiros da comunidade de Linha Panasolo foi assassinado com um golpe de faca no peito após um desentendimento.

Segundo informações, um idoso de 82 anos foi culto na igreja da comunidade e ao retornar para casa, teve um desentendimento com o filho, que tem 56 anos. No calor da discussão, o filho acabou desferindo um golpe de faca no peito do próprio pai, que entrou em óbito.

Um crime brutal chocou a população da cidade de Bom Jesus do Sul, no final da manhã deste domingo (12). Um dos pioneiros da comunidade de Linha Panasolo foi assassinado com um golpe de faca no peito após um desentendimento.

Segundo informações, um idoso de 82 anos foi culto na igreja da comunidade e ao retornar para casa, teve um desentendimento com o filho, que tem 56 anos. No calor da discussão, o filho acabou desferindo um golpe de faca no peito do próprio pai, que entrou em óbito. PUBLICIDADE

Logo em seguida, o filho pegou uma caminhonete Nissan e na fuga, chegando na cidade de Pranchita, bateu de frente com uma carreta e morreu na hora. O motorista da carreta foi atendido pelos socorristas do SAMU e levado a unidade hospitalar.

O IML e a criminalística de Francisco Beltrão foram acionados para fazerem os devidos levantamentos e recolherem os corpos.

Redação CGN com informações da Dinâmica FM e Portal de Beltrão.