Secretaria de Saúde de Campina da Lagoa confirma mais 4 quatro casos de Covid 19

A Secretaria de Saúde do município de Campina da Lagoa, confirmou neste domingo 04 novos casos de Covid-19 no município, chegando assim a 09 casos.

A informação foi divulgada através de nota publicada na página oficial do município no Facebook, segundo a nota os exames são todos oficiais do Laboratório Central do Estado – Lacen. As pessoas testadas positivas para Coronovírus são duas do sexo masculino e duas do sexo feminino, e tem idades de 17,43,61 e 83 anos, todos residentes em Campina da Lagoa.

Ainda segundo a nota o quadro clínico de todos é estável e estão em isolamento domiciliar e seguem as orientações da saúde.