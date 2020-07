Ubiratã confirma mais 1 caso de COVID-19 neste domingo, 12

A Secretaria de Saúde confirma, mais 1 caso de COVID-19 em Ubiratã totalizando até momento 21 casos confirmados este ano em Ubiratã, sendo que deste total, 13 estão se recuperando e 8 já se recuperaram totalmente.

A Vigilância em Saúde e equipe de Saúde da Família, já tomou todas as providências para o cuidado e isolamento dos pacientes, e bloqueio da transmissão.O paciente confirmado hoje e todos seus contatos se encontram em isolamento no domicílio.

Até o momento tivemos 4 crianças, 3 adolescente, 12 adultos, 2 idosos contaminados. Temos pessoas em isolamento e monitoramento em toda cidade, inclusive na área rural, então alertamos que o vírus pode estar em qualquer lugar. Cada pessoa é responsável para manter a situação equilibrada em Ubiratã.

A prefeitura orienta, mas dependemos da consciência de cada um.Se usarmos máscara, lavarmos as mãos com frequência, evitar qualquer tipo de aglomeração e mantermos o distânciamento, podemos evitar a aceleração da disseminação do vírus. E assim não prejudicar a flexibilização e funcionamento das atividades comerciais.

Reforçamos a orientação de só se sair de casa se for estritamente necessário.