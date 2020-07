Faleceu aos 82 anos Homero Vicente de Paula, ex-prefeito de Campina da Lagoa

Faleceu na tarde desta segunda-feira (13), aos 82 anos o ex-prefeito de Campina da Lagoa por dois mandatos, Homero Vicente de Paula. O ex-prefeito residia em Curitiba e a meses estava em tratamento de saúde em casa. O ex-prefeito morreu na Santa Casa da Capital, onde estava hospitalizado.

Homero Vicente de Paula foi vereador e prefeito do município por dois mandatos, 1977 a 1983 e 1989 a 1992. Deixou um grande legado de obras no município além de uma trajetória política ímpar na comunidade.

O corpo será transladado para Campina da Lagoa e o velório será na Câmara de Vereadores, com público restrito em razão da pandemia de Coronavírus. O sepultamento será nesta terça-feira, no cemitério do município.

O prefeito Milton Luiz Alves decretou luto oficial por três dias.

Fonte: Portal O Vale