Operação para resgate de corpo em poço entra no segundo dia em Campo Mourão

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão entrará na manhã desta segunda-feira (13), no segundo dia de buscas por um corpo desovado em um poço de aproximadamente 20 metros de profundidade em uma chácara às margens da rodovia PR-158, próximo ao anel viário de Campo Mourão. Os trabalhos de buscas iniciaram logo no domingo (12) pela manhã, e prosseguiram até à noite. Porém foram suspensos devido a pouca visibilidade no local.

O trabalho está sendo feito com apoio da Defesa Civil e secretaria de Obras do município, com máquinas retroescavadeiras, uma vez que não houve sucesso da retirada do corpo pelo buraco, devido à falta de espaço e alto teor de gases no local. Um outro buraco está sendo aberto ao lado para que os salva vidas consigam chegar ao corpo.

Há suspeita que a vítima seja um jovem de 23 anos, morador do Conjunto Avelino Piacentini, que tem necessidades especiais. Ele está desaparecido há alguns dias. Um outro corpo foi encontrado carbonizado no interior de uma residência no local, que foi destruída por um incêndio na noite de sábado (11). Ainda não há confirmação da identidade da vítima, mas a suspeita é que seja José Ricardo Grendel, 40. O cadáver estava sobre uma cama, sob escombros em um dos quartos da casa.

O corpo foi encontrado somente na manhã de domingo, quando vizinhos ligaram para a Polícia Militar informando que haveria uma pessoa morta nos escombros. Fato confirmado pela polícia. A PM foi informada também sobre outro corpo em um poço no quintal do imóvel. Ainda não há informações sobre o que aconteceu no local. A Polícia Civil está investigando o caso. O primeiro corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Fonte: Tribuna do Interior