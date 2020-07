UBIRATÃ ESTÁ NA REDE URBAN95 BRASIL

O Município de Ubiratã agora faz parte da Rede inédita URBAN95 NETWORK Brasil juntamente com mais 13 cidades brasileiras: São Paulo, Campinas, Jundiaí (SP), Recife, Caruaru (PE), Fortaleza, Crato (CE), Aracaju (SE), Niterói (RJ), Pelotas (RS), Brasiléia (AC), Boa Vista (RR) e Ilhéus (BA).

A cidade foi selecionada em razão do trabalho desenvolvido com a primeira infância, uma das principais prioridades da gestão municipal e ainda por relacionar suas boas práticas municipais à Agenda 2030 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) junto ao Programa Cidades Sustentáveis.

A Fundação Holandesa Bernard Van Leer é a coordenadora desse programa que beneficia milhões de crianças em todo o mundo. O nome “Urban95” é uma referência ao tamanho/altura de uma criança de 3 anos de idade (95 centímetros em média) e o planejamento urbano que uma cidade deve implementar considerando as necessidades das pessoas, como se fossem essas crianças, com suas necessidades e limitações.

Urban95 está fundamentado na convicção de que quando os bairros de uma cidade funcionam bem para mulheres grávidas, bebês, crianças pequenas e jovens, eles também tendem a promover, além de comunidades fortes, o desenvolvimento econômico

.CONTEXTO E DESAFIOS

Mais da metade da população mundial vive nas cidades. Até 2050, este índice chegará a 70%.

As cidades podem ser lugares maravilhosos para crescer, ricas em oportunidades de aprendizagem. No entanto, os ambientes urbanos também podem representar desafios para famílias com crianças pequenas: Ruas inseguras e opções limitadas de transporte público se tornam empecilhos para o deslocamento até creches, médicos, lojas ou até mesmo para uma simples caminhada.

A má qualidade do ar prejudica mais bebês e crianças pequenas do que adultos saudáveis. À medida que as populações urbanas aumentam, mais recém-chegados que estiverem longe de seus familiares encontrarão dificuldades para fazer amigos que possam apoiá-los nos cuidados com os filhos, lhes dar conselhos ou apenas conversar.

Os estudos mostram que as primeiras experiências das crianças têm efeitos que duram por toda a vida. As cidades que dão a suas crianças pequenas um bom começo na vida, estão ajudando a moldar novas gerações de trabalhadores produtivos e cidadãos honestos.

Na oficialização dessa importante parceria, que aconteceu na manhã do dia 07 de julho, via zoom, o Prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte “Baco” reafirmou o foco do município em aprimorar no atendimento às crianças, cuidando ainda mais da sua educação, alimentação, saúde e do futuro desses cidadãos.

As secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Serviços Urbanos, Obras e Desenvolvimento Econômico trabalharão na elaboração de um Plano Municipal pela Primeira Infância que poderá ser implementado pelos futuros gestores.