22° caso confirmado de COVID-19 em Ubiratã

A Secretaria de Saúde informa que nesta terça feira, tivemos mais 1 caso confirmado de COVID-19, totalizando 22 casos em Ubiratã até o momento, sendo que deste total , 10 estão se recuperando, e 12 já se recuperaram totalmente.

A vigilância em saúde e equipe de saúde da família, já tomou todas as providências para o cuidado e isolamento dos pacientes, e bloqueio da transmissão.

O paciente confirmado hoje, é um contato de um caso confirmado semana passada, e os 2 se encontram em isolamento no domicilio. Até o momento tivemos 4 crianças, 3 adolescente, 13 adultos, 2 idosos contaminados.

Se usarmos máscara, lavarmos as mãos com frequência, evitar qualquer tipo de aglomeração e mantermos o distanciamento, podemos evitar a aceleração da disseminação do vírus.

A prefeitura orienta, mas dependemos da consciência de cada um.E assim não prejudicar a flexibilização e funcionamento das atividades comerciais.