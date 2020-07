Homem morre após ser atropelado por ambulância de Ubiratã na BR 369

O ciclista Luis Carlos dos Santos, de 55 anos, morreu ao ser atropelado por uma ambulância da prefeitura de Ubiratã por volta das 19h30 desta segunda-feira (13). O acidente ocorreu na BR 369, na saída de Campo Mourão para Mamborê, quase em frente a Arcam.

Pelas informações preliminares, o homem teria entrado na pista na frente da ambulância, cujo motorista não teve tempo de frear. Um outro veículo ainda teria passado por cima do corpo e foi embora sem parar. A ambulância, porém, ficou no local.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento, mas a vítima morreu no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Estadual também atendeu a ocorrência, com apoio da Polícia Militar de Campo Mourão. O homem morava no Lar Paraná e trabalhava em um frigorífico próximo ao CTG Índio Bandeira.

Fonte: Valdir Bonete – Tribuna do Interior