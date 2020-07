Quadrilha faz família refém e rouba 3 veículos e diversos objetos em Juranda

Uma família viveu momentos de terror nas mãos de uma quadrilha na noite dessa segunda-feira (13), na cidade de Juranda. O bando aproveitou uma queda no fornecimento de energia elétrica, por volta das 20H30, para cometer o crime. O grupo estava em 4 ladrões. Eles invadiram a residência de uma professora, na rua Tamoios, área central da cidade, trancou a família em um dos cômodos da casa e vasculharam o imóvel em busca de objetos de valor.

Após pegarem que queriam, os criminosos fugiram do local levando sete celulares smartphone seminovos, um videogame, um tablet, além de três veículos: uma Toyota Hilux que tinha com cerca de R$ 3 mil em peças compradas no mesmo dia; um Toyota Corolla; um VW/Golf, além de certa quantia dinheiro.

Segundo as vítimas, os bandidos fugiram sentido a Goioerê. Alguns celulares levados pelos assaltantes foram jogados na Avenida Paraná antes da saída do município. Os aparelhos foram localizados porque eram rastreados. A Polícia Militar esteve no local, fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar os criminosos.

Na manhã de hoje (14), por volta das 07h20min. a equipe policial militar de Moreira Sales, após receber informação via central de Goioerê de que um veículo VW/Golf GTI de cor preta, placas ASB-6J99, sendo este produto de roubo na noite de segunda em Juranda, estaria abandonado na estrada rural Jamaica próximo ao trevo de entrada de acesso a Moreira Sales.

Diante das informações a equipe policial deslocou até o local, onde foi localizado o referido veículo. No local encontrava-se próximo a estrada rural, abandonado.

O veículo encontrava-se com o banco do motorista carbonizado. Diante dos fatos foi realizado contato com o guincho e removido até a delegacia regional de Goioerê para os procedimentos cabíveis. Os outros veículos ainda não foram localizados.

Fonte: Tribuna do Interior / Cidade Portal