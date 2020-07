Bombeiros seguem escavando a procura de corpo em poço de Campo Mourão

Já são quatro dias de trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, ao centro-oeste do Paraná, para tentar localizar um corpo humano em um poço de aproximadamente 15 metros de profundidade.

As equipes deram continuidade a escavação ao longo da manhã desta quarta-feira (15) e segundo a corporação a demora acontece por conta da espessura do buraco. Quando as equipes começaram a escavar, desbarrancou e então é necessário refazer e alargar.

Denúncias foram feitas depois de o corpo de outra pessoa ter sido encontrada na noite de sábado (11) em uma casa que foi incendiada no mesmo terreno onde acontecem as buscas.

A Polícia Militar revela que o local é de difícil acesso e é necessário o apoio da prefeitura com uma retroescavadeira para que as buscas aconteçam.

A Polícia Civil investiga, mas ainda não há novidade sobre o que pode ter provocado o incêndio ou se o caso se trata de crime.