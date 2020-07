Após quatro dias de escavações, corpo é retirado de poço de 20 metros de profundidade, em Campo Mourão

Após quatro dias de escavações, um corpo foi retirado de dentro de um poço desativado em uma propriedade rural de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, no fim da tarde desta quarta-feira (15).

Os bombeiros trabalhavam no local desde domingo (12). O poço tem aproximadamente 20 metros de profundidade e o local é de difícil acesso.

As equipes escavaram as laterais do poço manualmente e a terra foi retirada com ajuda de baldes. Por causa do risco de deslizamento não era possível usar máquinas de escavação.

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade para identificação.

O delegado que investiga o caso informou que há um jovem de 23 anos, que tem deficiência mental e mora em um bairro próximo a essa chácara, que está desaparecido desde sexta-feira (10).

Porém, o delegado disse que ainda não tem como afirmar que o corpo que estava no poço seja desse jovem.

Os bombeiros chegaram até esse local na noite de sábado (11) para combater um incêndio em uma casa que fica na propriedade.

No local também foi encontrado um corpo carbonizado que ainda não foi identificado no IML. O morador dessa casa está desaparecido, e a polícia investiga as causas do incêndio.

Além disso, após denúncias, a polícia suspeita que tenham outros corpos enterrados na chácara.

Na quinta-feira (16), o Corpo de Bombeiros com ajuda de dois cães farejadores iniciarão novas buscas no local.

Um dos cães auxiliou nas buscas em Brumadinho (MG).

