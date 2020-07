PCPR divulga foto de foragido condenado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga foto condenado por estupro de vulnerável, ocorrido em Londrina, região Norte do Estado. O indivíduo tem 68 anos e é considerado foragido desde 2019. Ele deve cumprir 9 anos de prisão em regime fechado.

A última informação é de que ele estaria escondido em Curitiba. A PCPR já realizou várias diligências, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

Dessa forma, a PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou no (43) 3325-6593 diretamente à equipe de investigação.

Assessoria