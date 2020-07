DER seleciona empresa para assumir linha entre Campina da Lagoa e Ubiratã

Empresas de transporte intermunicipal de passageiros podem manifestar interesse em atuar na linha, atualmente sem outro meio de transporte coletivo, por desistência da operadora anterior.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está convocando empresas do setor de transporte intermunicipal comercial de passageiros para executar em caráter provisório a linha Campina da Lagoa – Ubiratã, com extensão de aproximadamente 33 km.

Atualmente não há outro meio de transporte coletivo operando nesta ligação entre os municípios, que ao todo contam com uma população de mais de 35 mil habitantes.

Podem participar empresas devidamente registradas junto ao DER/PR, encaminhando manifestação de interesse para o e-mail ctrcestudos@der.pr.gov.br até o dia 21 de julho, fornecendo a tabela de horários que pretendem executar e o formulário Declaração de Interesse em Linhas Provisórias, disponível no portal do DER/PR, no banner “Seleção para assumir linhas provisoriamente”. O preço das passagens é determinado pelo DER/PR.

Caso haja mais de uma interessada, a escolha será feita por meio de análise da capacidade técnica operacional das participantes. A empresa irá atuar provisoriamente até que seja realizada uma nova licitação para executar a linha definitivamente.