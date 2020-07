Secretaria de Saúde informa que a vacinação contra gripe será estendida à população em geral

Nesse sábado (18/07/2020), a Campanha de Vacinação Contra a Gripe será ampliada para toda a população.

As unidades de saúde vacinarão todos que procurarem pela vacina da gripe independente da idade ou grupo populacional. A vacinação ocorrera até o termino das doses remanescentes da campanha de vacinação que iniciou em 11/03/2020 e foi encerrada no dia 30/06/2020.

A aplicação será dispensada por livre demanda de acordo com a ordem de chegada, a partir das 8:00 horas e acontecera até acabar o estoque remanescente da campanha.

Não é necessário agendar horário, no entanto, ao comparecer na unidade é obrigatório o uso de máscaras, proceder à desinfecção das mãos e aguardar posicionado com distância de 2 metros entre as pessoas, a fim de manter o distanciamento.

A população deve procurar a unidade de saúde a que pertence para receber a vacina. A vacinação estará acontecendo em todas as Unidades de Saúde:

– PSF Boa Vista

– PSF Central

– PSF Esperança

– PSF Josefina

– PSF Panorama

– PSF Recife

– PSF São Joaquim

– PSF Yolanda

– NASF