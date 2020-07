Menino de 12 anos é morto a facadas, em Campo Mourão

Um menino de 12 anos, foi morto esfaqueado com Campo Mourão. O menino morava junto com seus pais na Vila Rural de Campo Mourão, próximo ao hospital Santa Casa.

O crime foi praticado por um homem de aproximadamente 40 anos que sofre de problemas mentais.

Equipes da Polícia Militar do 11° Batalhão prenderam na manhã deste domingo, o acusado de ser o autor do homicídio do menino de 12 anos, ocorrido no fim da tarde de sexta-feira (17), na Vila Rural em Campo Mourão.

Na sexta-feira diversas equipes da PM e Polícia Civil realizaram buscas na região onde ocorreu o crime, no entanto não foi possível localizá-lo.

O acusado foi abordado pela PM, por volta das 8h30 deste domingo, na rua Engenheiro Mercer, nas proximidades da Av. Jorge Walter.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Comunicação Social 11° BPM