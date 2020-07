VÍDEO: Google está trabalhando em tatuagens sensíveis ao toque

Em mais um projeto de wearable, a Google quer transformar a pele em um touchpad através de tatuagens. SkinMasks, como são chamadas internamente, são tatuagens de henna carregadas de sensores que detectam toques diretos e convertem em comandos.

Até o momento, o projeto é exclusivamente experimental e está longe de ser disponibilizada para o público por inúmeros fatores — inclusive, a usabilidade. As tatuagens removíveis são equipadas com sensores de toque e podem ser colocados em várias áreas do corpo, detectando toques simples ou gestos assim que ativados.

A vantagem? Aproveitar a memória muscular e todos os gestos que já conhecemos. Apertar a mão, tocar no próprio corpo e outras ações mais peculiares poderiam aproximar o corpo de dispositivos e expandir as possibilidades para dispositivos de entrada.

A ideia é tornar a interação com tecnologia mais natural e integrar seu corpo aos sistemas. O toque entre dedos poderia servir para controle de mídia, enquanto outros gestos poderiam acionar a câmera para fotografias, apagar a tela e atender ligações.

“SkinMask é fino e flexível o bastante para se acomodar em superfícies irregulares, como tendões e ossos protuberantes”, foi descrito em um dos documentos do projeto, elaborado por pesquisadores da Saarland University.

Em vídeo, as tatuagens parecem responsivas e capazes de detectar uma grande variedade de gestos — alguns deles até mesmo com uma única mão. Contudo, o projeto está em estágios iniciais e está muito distante do visual de um produto. Além disso, as tatuagens ainda exigem a presença de um módulo arduino para funcionar.

Ideias curiosas

Em um artigo (somente em inglês), o CNET reuniu várias das invenções curiosas que são testadas internamente na Google. Além da tatuagem sensível ao toque, a companhia está trabalhando em controles de realidade virtual que simulam pesos de objetos virtuais e óculos que projetam ícones holográficos.

Assim como a SkinMask, todos os projetos estão em estágio inicial e podem nem sair dos laboratórios. Apesar disso, é interessante observar como a Google tenta explorar tecnologias ainda inéditas e conferir seu potencial de venda. Será que teremos alguma invenção curiosa nas lojas em breve?