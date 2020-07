Bicicleta elétrica com motor de máquina de lavar chega a 110 km/h

Um homem bastante esperto e criativo usou peças de uma máquina de lavar para criar uma “moderna” bicicleta elétrica, baseada em sua bicicleta comum, que ele já possuía há 20 anos. A façanha foi postada no Reddit, com o usuário se identificando como @Jimminecraftguy.

Veículos elétricos estão na moda, já que contam com um forte apelo relacionado à preservação do meio ambiente. Após as medidas de distanciamento social entrarem no cotidiano de milhares de pessoas em todo o mundo, as “e-bikes” ganharam ainda mais visibilidade, já que muitos cidadãos foram forçados a realizar certas atividades sozinhos, como ir ao supermercado.

A “Centrífuga Bike”

A bicicleta elétrica de Jim, foi apelidada de “The Spin Cycle”, algo como “Centrífuga Bike”.

Para construí-la, ele usou um motor de máquina de lavar de 1.100 Watts, acoplado ao centro do quadro da bicicleta. Depois disso, foi só passar a corrente do veículo por uma das engrenagens do motor, que, quando acionado, movimenta a corrente, impulsionando a roda traseira da bike.

Até 110 km/h

Segundo Jim, sua e-bike é capaz de alcançar até 110 km/h, o suficiente para fazê-lo “suar frio”. Como ela usa um motor que pode receber até 48 V, o veículo poderia alcançar a velocidade máxima de uns 150 km/h.

No entanto, ele disse que pretende poupar sua vida e não deve tornar a bicicleta mais potente do que ela já é. Seu foco, agora, é desenvolver uma bateria mais robusta, que forneça uma autonomia mais interessante à criação.

Veja o vídeo da e-bike caseira em ação, rodando a 65 km/h.

https://www.youtube.com/embed/bXS_21DOK1U

Bicicleta + máquina de lavar: outro caso de sucesso

Criar uma bicicleta a partir de peças de uma máquina de lavar não é exatamente uma novidade. Um dos casos mais famosos é o do britânico Graeme Obree.

A “Old Faithful”, bicicleta criada por Graeme Obree. (Fonte: The Next Web/Matthew Beedham/Reprodução)Fonte: The Next Web/Matthew Beedham

Em 1996, Obree se tornou campeão mundial e chegou a participar das Olimpíadas de Verão, tudo isso, competindo com sua bicicleta personalizada, feita com rolamentos de uma máquina de lavar que ele mesmo desmontou.

Obree quebrou vários recordes de velocidade na década de 1990 e sua bicicleta, até hoje, está em exibição no Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo.