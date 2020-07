Chucky: série de TV do brinquedo assassino ganha trailer

Figura icônica dos filmes de terror, Chucky vai ganhar uma série de TV em breve. O primeiro trailer do programa estrelado pelo boneco assassino foi divulgado nesta semana. Na breve prévia, é possível ver poucos detalhes do visual do personagem.

Com as gravações da primeira temporada concluídas antes da pandemia de covid-19, a atração deve estrear no início de 2021. Nos Estados Unidos, a série será exibida pelos canais SYFY e USA Network.

Criador e elenco original envolvido

Para a felicidade dos fãs do boneco assassino, o criador Don Mancini será um dos produtores da série de TV ao lado de David Kirschner. Ambos foram responsáveis por todas as produções da franquia dos cinemas, com exceção do remake lançado em 2019.

Outro atrativo de Chucky será a presença do elenco original. Assim, o ator Brad Dourif vai emprestar novamente sua voz para o personagem principal. Enquanto a atriz Jennifer Tilly, a voz da noiva do protagonista, deve fazer pequenas participações.

“Acredito que os fãs vão adorar ver os novos personagens que apresentaremos e como eles foram inspirados nas figuras clássicas”, revelou Mancini ao site norte-americano SYFY WIRE. “Além de Chucky, outros bonecos têm grandes chances de aparecer”.

O ator Brad Dourif interpreta a voz do Chucky desde a estreia do personagem em 1988.Fonte: Daily Mail/Reprodução

Sequência em formato de série

Segundo as informações reveladas por Mancini, a série de TV será uma sequência dos filmes da franquia. Desta forma, os episódios devem responder a algumas perguntas que ficaram em aberto após O Filho de Chucky (2004) e O Culto de Chucky (2017).

“A missão da série é preservar a essência assustadora do filme original e suas sequências”, contou o criador em entrevista. “Ao mesmo tempo, vamos seguir contando a consistente história que apresentamos ao longo desses 30 e poucos anos”.