Cometa Neowise será visível no Brasil esta semana: como e quando observar da sua região

A aproximação do cometa Neowise da Terra tem proporcionado imagens incríveis ao redor do mundo. Ele foi detectado pela primeira vez no final de março pela Nasa, mas só agora se tornou visível a olho nu.

Nos primeiros dias de julho, foi possível ver o cometa Neowise no hemisfério Norte com um brilho forte. A partir desta semana, ele passa a ser visível aqui no Brasil também, porém com menos intensidade.

Como ver o cometa Neowise

© Jim Cumming/Shutterstock Jim Cumming/Shutterstock

Os brasileiros terão cinco dias para ver o cometa. De acordo com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a partir de quarta-feira (22) estará visível nas regiões Norte e Nordeste, em Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul ; de quinta-feira (23), em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná; de sexta-feira (24), em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A forma como ele aparecerá no hemisfério Sul, porém, será diferente das imagens que têm circulado na internet. O cometa aparecerá mais baixo no horizonte, sem movimentos vertiginosos.

Quem quiser procurá-lo no céu, deverá buscar por um objeto novo no horizonte, à direita do ponto onde acontecerá o por de Sol. Usar um binóculo ou telescópio poderá ajudar.

O cometa recebeu o nome de Neowise por este ser o nome do telescópio espacial da Nasa que o descobriu. © Varga Jozsef Zoltan/Shutterstock Varga Jozsef Zoltan/Shutterstock