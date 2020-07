Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Ubiratã

01 VAGA DE CONSULTOR DE VENDAS

Para atuar em empresa do ramo de consultoria empresarial em telefonia, realizar telemarketing, atendimento telefônico a clientes e não clientes, ensino médio incompleto, horário comercial, atividades internas e externas, CNH “AB” servirá como diferencial, necessário possuir notebook para realização de seu trabalho, realizar vendas e acompanhar o pós venda, empresa realizará treinamento aos aprovados e entrevista na empresa.

10 VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Vaga de auxiliar de linha de produção para realizar as atividades operacionais, conforme normas de boas práticas de fabricação, a fim de cumprir o plano de produção estipulado pela empresa, 08:48 horas de trabalho, e segunda a sábado com uma folga durante a semana e ensino fundamental incompleto. Gênero feminino ou masculino. Deficiência do colaborador deve possibilitar a execução das atividades da empresa.

01 VAGA DE MOTORISTA DE CAMINHÃO

Com experiência para realizar serviços em empresa de comercialização de materiais de construção em geral, carga e descarga, atividades desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos de segurança, trabalhador passará por experiência de três meses. Entrevista na própria empresa.

01 VAGA PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

De preferência com curso específico.

01 VAGA DE HIGIENIZADORA E LIMPEZA EM GERAL DA FROTA DE ÔNIBUS

Em empresa no ramo de transporte de passageiros, gênero feminino, horário de trabalho comercial. Entrevista procurar agência do trabalhador para encaminhamento.

01 VAGA DE SOLDADOR

Com experiência em solda MIG e TIG, processos de soldagem em chapas de liga metálica, cortes com eletrodo revestido e aplicar normas de segurança e meio ambiente, organização do ambiente de trabalho e entrevista na empresa.

01 VAGA DE OPERADOR DE CALDEIRA

Para realizar manutenção de máquinas, equipamentos, controlar o funcionamento das caldeiras, acompanhar a qualidade da água, seguir as normas e procedimentos de segurança, efetuar atividades para produção de gás, disponibilidade de horário para trabalhar em turnos e curso de operador, se não possuir a empresa exigirá que realize e transporte por conta do trabalhador. Para a entrevista, envio curriculum para análise da empresa.

01 VAGA DE AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Para atuar no processo de produção, área de maceração, cuidar dos tanques, medir pressão e temperatura da matéria prima da empresa (milho), disponibilidade de horário, gênero masculino, transporte por conta do trabalhador e entrevista será enviado curriculum para análise da empresa.

01 VAGA DE TAPECEIRO DE MÓVEIS

Com experiência para confeccionar a instalação de artefatos de tecidos, moldes, cortar material, montagem de sofás, acabamento.

01 VAGA DE TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Com experiência. Entrevista na própria empresa.

01 VAGA DE LAVADOR DE ÔNIBUS

Para higienização e limpeza em geral, gênero feminino ou masculino, vontade de trabalhar, horário de trabalho comercial e entrevista na própria empresa em qualquer horário ou data.

01 VAGA DE VENDEDOR PRACISTA

Para atuar em Ubiratã e cidades circunvizinhas na área de produtos para panificação/matéria prima, gênero feminino e masculino, carro ou moto próprios, CNH AB, com experiência em vendas.

02 VAGAS DE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

Para limpeza e conservação de vidros, fachadas, ambientes na área de alimentação em empresa que fornece refeições para funcionários em abatedouro, jornada de trabalho de 7:20 horas e de 4 horas, intercalada em 6×1, disponibilidade de horário, gênero feminino, faixa etária de 22 a 45 anos. Serão enviados currículos à empresa para sua análise.

Para acompanhar vagas disponíveis na internet, através de link: http://empregabrasil.mte.gov.br/

A Agência do Trabalhador informa que as vagas disponíveis relacionadas acima, podem ser encerradas a qualquer momento, dependendo exclusivamente das empresas que solicitaram sua abertura.