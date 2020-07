Corinthians recebe 1º Dérbi vazio em vantagem sobre o Palmeiras nas arenas

O Campeonato Paulista será retomado nesta quarta-feira (22) com um dos clássicos mais tradicionais do país. O Corinthians recebe em Itaquera o Palmeiras no primeiro Dérbi da história sem torcida.

O jogo será uma chance para o time alviverde diminuir a vantagem que o rival construiu na “era das arenas”. O clássico ganhou esse capítulo a partir de 2014, ano em que a Arena Corinthians e o Allianz Parque foram inaugurados. O time alvinegro leva vantagem nos dois estádios.

No total, em 17 jogos, são nove triunfos corintianos, cinco palmeirenses e três empates.

Em Itaquera, foram dez confrontos, com cinco vitórias do Corinthians, três do Palmeiras e dois empates. O último triunfo alviverde no local aconteceu em 2018, na partida de ida da final do Estadual. Depois, o Timão devolveu o placar no Allianz Parque e garantiu o título nos pênaltis.

Desde então, duas partidas foram disputadas na Arena Corinthians: vitória da equipe corintiana por 1 a 0 em 2018, pelo Campeonato Brasileiro, e empate por 1 a 1 no ano passado, também pelo Nacional. No Allianz Parque, outros sete clássicos foram disputados. Foram quatro vitórias do Corinthians, duas do Palmeiras e um empate. No último duelo no estádio, no Paulistão do ano passado, os corintianos venceram por 1 a 0.

O jogo desta quarta-feira será disputado sem a presença de torcedores no estádio devido à pandemia do novo coronavírus. Será a primeira vez que o clássico entre Corinthians e Palmeiras não terá público.

Veja mais em https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/07/20/palmeiras-busca-diminuir-diferenca-do-corinthians-em-duelo-das-arenas.htm?cmpid=copiaecola