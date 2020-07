Coronavírus: dono de bar esconde cliente embaixo de mesa de sinuca ao perceber fiscalização

Alguns moradores simplesmente seguem tratando a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) com descaso e falta de respeito à saúde pública. Uma operação integrada entre a Fiscalização da prefeitura de Luiziana e Polícia Militar (PM), flagrou pelo menos sete bares descumprindo decreto municipal que estabelece medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus. Em um dos estabelecimentos, um cliente chegou a se esconder da fiscalização embaixo e uma mesa de sinuca. Os estabelecimentos foram autuados. As multas variam entre R$ 250,00 a R$ 2,5 mil.



A operação foi realizada na sexta-feira (17) à noite, mas as informações foram repassadas à imprensa pela Fiscalização somente na manhã desta segunda-feira (20). Os estabelecimentos estavam com as portas encostadas e com vários clientes no interior. Muitos sem máscara de proteção. Aglomerados.



De acordo com informações repassadas pelo município, dos sete bares flagrados, quatro deles, ao perceberem a aproximação dos fiscais e Polícia Militar chegaram a apagar as luzes. Ainda tentaram esconder clientes. Em um dos casos, o proprietário do boteco escondeu um cliente dentro do banheiro e outro embaixo de uma mesa de sinuca. Isso após fechar a porta do estabelecimento e apagar as luzes para tentar enganar os fiscais.

Porém, os fiscais já haviam constatado a situação, chamaram o proprietário do lado de fora. Ele saiu por uma porta lateral do estabelecimento. Ao ser solicitado pela fiscalização que abrisse o bar, acendeu a luz, permitindo a entrada dos profissionais, que se surpreenderam com um homem embaixo da mesa de sinucae outro no banheiro.



Em outra situação, quando o proprietário de outro bar ficou sabendo da operação, fechou o estabelecimento e apagou as luzes. Fiscais pararam no local e, durante a fiscalização, encontraram três clientes o interior do estabelecimento. Todos os bares foram autuados por descumprimento do decreto municipal. A multa varia de R$ 250,00 a R$ 2.500,00.

Fonte: https://tribunadointerior.com.br/