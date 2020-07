Dupla é morta em confronto após oitavo assalto a pedágio no Paraná

Dois suspeitos foram mortos em um confronto com policiais militares, na madrugada de domingo (19), após assaltarem uma praça de pedágio, em São Luiz do Purunã, na BR – 277 em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles teriam assaltado esta mesma praça por oito vezes, apenas nos últimos dois meses.

O tenente Reginaldo Cason, da Polícia Militar (PM), conta que equipes flagraram o assalto e que os suspeitos fugiram pelo meio do mato. “Os policiais estavam chegando e visualizaram o roubo em andamento. Os ladrões fugiram por uma área de mata e na tentativa de abordagem a equipe foi recebida com tiros. Os policiais revidaram e acabaram alvejando os dois assaltantes, que não resistiram”, relata o tenente.



A dupla estaria bem armada, um deles com uma pistola .40 e o outro com um revólver .38. Imagens de câmeras de segurança no local denunciariam que os suspeitos mortos na troca de tiros são os mesmos que assaltaram a praça de pedágio diversas vezes nos últimos dois meses.

“Segundo as filmagens, pelas roupas, características dos suspeitos, a princípio confere que os últimos oito roubos realizados ali na praça são de autoria dos mesmos elementos. Como eles não fugiam pela rodovia, as viaturas nunca encontravam eles, que tinham alguns caminhos internos ali na região”, revela Cason.



O oficial ainda conta que alguns funcionários estão bastante abalados dada a violência empregada durante os roubos e que muitos não estariam conseguindo trabalhar mais no local por conta de problemas emocionais decorrentes das situações.

(Banda B).