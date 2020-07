Rapaz de 20 anos morre em acidente na PR-180 em Cafelândia

Saulo Nascimento Rodrigues, de 20 anos, morreu em um trágico acidente de trânsito ocorrido na rodovia PR 180, em Cafelândia, na noite de sábado (18).

De acordo com informações, a vítima conduzia uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um automóvel no quilômetro 288 da rodovia estadual.



O acidente aconteceu no trecho da rodovia PR-180 entre Cafelância e o distrito de Central Santa Cruz. As circunstâncias em que o acidente aconteceu ainda estão sendo apuradas.

O corpo de Saulo Nascimento Rodrigues foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel e posteriormente liberado aos familiares para os atos fúnebres.

(Goionews/O Novo Oeste).