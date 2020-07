Rapaz é preso com salsicha recheada com maconha, cachaça e fumo para presas

O investigador de plantão na Delegacia de Polícia de Goioerê percebeu que alguém tentava pular o muro do Detram para perto do prédio da cadeia, por volta das 4h30min da madrugada de sábado, 18.

Com a movimentação do investigador, o indivíduo desistiu de pular o muro. O agente, então, correu até a frente do Detran onde conseguiu abordar o rapaz, que estava com uma espécie de salsicha feita de lençol, que estava recheada com vários objetos que seriam entregues para as presas da cadeia, através do respiradouro.



Com a ajuda da equipe da Polícia Penal de plantão, foi aberta a “salsicha”, que continha três celulares, 14 isqueiros, 12 garras plásticas com bebidas alcoólicas, 50 pacotes de fumo, 16 maços de cigarro, e quatro porções de maconha que pesaram 144 gramas.



O rapaz recebeu voz de prisão e seria autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele não informou quem enviou os objetos e quais presas eles se destinavam.



A foto mostra salsicha semelhante, que também foi apreendida a poucos dias no pátio do detran em Goioerê e que também tinha como destino as presas da cadeia de Goioerê.



(Goionews)