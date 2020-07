Sanepar se reúne com município para discutir revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico

O município de Ubiratã conta com o Plano Municipal de Saneamento Básico, porém de acordo com a Lei Federal 11.445/2007 – Marco Regulatório do Saneamento, esse Plano deverá ser atualizado periodicamente a cada 4 anos. Por esse motivo, a Sanepar se reuniu com o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco e sua equipe administrativa se colocando a disposição para auxiliar o município na revisão do Plano. Através da parceria, a Divisão de Meio Ambiente e as Secretarias de Obras e Serviços Urbanos irão fazer todos os levantamentos necessários repassando as informações para a Sanepar que dará todo o apoio técnico.

Participaram da reunião, o representante da Regional da Sanepar de Campo Mourão, Gerson José Batista e o gerente de Ubiratã, Andrei.