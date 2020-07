Ubiratã confirma 4 novos casos de COVID-19 nesta segunda feira, 20



A Secretaria de Saúde confirma mais 4 casos de COVID-19 em Ubiratã, totalizando 27 casos confirmados até o momento. Deste total, temos:6 pessoas se recuperando e 21 totalmente recuperadas.



A Vigilância em Saúde e as Equipes de Saúde da Família já tomaram todas as providências para o cuidado e isolamento dos pacientes, para bloqueio da transmissão.



Todos os pacientes confirmados hoje, assim como seus contatos foram isolados no domicílio e se encontram com quadro de saúde estável.



Ontem tivemos a transferência de um paciente de 43 anos de idade, confirmado com COVID-19 no dia 17/07, para UTI em Campo Mourão.Há também 4 pessoas internadas nos hospitais em Ubiratã, com suspeita de COVID-19.



Até o momento tivemos 4 crianças, 3 adolescentes, 18 adultos, 2 idosos contaminados. Hoje tivemos também 3 pacientes totalmente recuperados do COVID-19.



Alertamos que tem aumentando muito o número de pessoas internadas nas UTI’s do Estado do Paraná nesses últimos dias, bem como o número de mortes por COVID-19 .

A aglomeração, sem o distanciamento e uso de máscara são fatores determinantes na disseminação rápida do vírus. Mesmo em ambiente familiar, precisamos cuidar e proteger nossos entes queridos, principalmente os idosos.



Desta forma, cada pessoa é responsável em manter a situação equilibrada. A prefeitura orienta, mas depende da consciência de cada um.



Se usarmos máscara, lavarmos as mãos com frequência, evitarmos qualquer tipo de aglomeração e mantermos o distanciamento, podemos evitar a aceleração da disseminação do vírus em nosso município.

Cuide de sua saúde, alimente-se bem, beba muita água.

Só saia de casa se for extremamente necessário.