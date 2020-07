Vereador se coloca como pré-candidato a vice-prefeito de Ubiratã

Novidades na política de Ubiratã neste último final de semana.

O atual vereador Sílvio da Campestre (PP), anunciou em sua rede social, que tem interesse em ser candidato a vice-prefeito de Ubiratã nas próximas eleições.

De acordo com a postagem no Facebook, o candidato a vice na eleição de 2018, Edmund Berend, atualmente presidente dos “Progressistas”, após uma reunião com o diretório do Partido, lançou Sílvio Martins de Pádua como pré-candidato a vice-prefeito para a eleição de novembro deste ano.

Sílvio da Campestre (como é conhecido) é vereador no segundo mandato e concorre internamente dentro de seu grupo político para ser vice na chapa do ex-prefeito Fábio D’Alécio.

Outros nomes que também surgem com força para vaga é o de um atual vereador, o de um ex-vereador e ainda de um renomado profissional da área da saúde no município, entre outros.