Bolsonaro em Ubiratã

A onda de outdoors favoráveis e contrários ao presidente Jair Bolsonaro, que se espalha pelo Brasil, chegou a Ubiratã. Aqui no município, a peça publicitária foi colocada a favor do presidente. Até o momento não há informações de manifestações do mesmo tipo contra o chefe do executivo nacional.

O outdoor foi colocado em uma das entradas da cidade por um grupo de amigos da “Direita de Ubiratã”. Nele está escrito a frase: “Democracia começa respeitando o resultado das urnas. Somos 57 milhões de brasileiros que elegeram Bolsonaro”. Essa foi a maneira que os “Bolsonaristas” de Ubiratã encontraram para demonstrar todo seu apoio ao Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Rapidamente a imagem do outdoor de “Bolsonaro em Ubiratã” se espalhou pelas redes sociais gerando manifestações de apoio à iniciativa e contrárias ao ato.