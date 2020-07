Capotamento é registrado na PR 180 em Nova Aurora

A caminho do trabalho Daniel Berté, capotou o carro por mais de 10 vezes hoje dia 21, por volta das 7h30, após perder a direção na PR 180.

Ele seguia de Nova Aurora e perto da comunidade de Palmital, perdeu o controle e capotou por aproximadamente 15 vezes segundo informações, por cerca de 80 metros.

Daniel relatou no local que perdeu o controle devido a luz do sol nos seus olhos, no momento em que foi pegar o chapéu para melhorar a visão.

Apesar do estrago no carro que teve perca total e até o motor arrancado, Daniel teve apenas escoriações leves na cabeça, e vai fazer exames em Cascavel, para verificar se não teve nenhum problema.