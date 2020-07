Conheçam algumas ações que estão sendo desenvolvidas no S.O.S Cicero Nuto Figueiredo

Diante desse momento que estamos vivendo e da responsabilidade enquanto instituição inserida no Município de Ubiratã, o S.O.S Cicero Nuto Figueiredo, em uma importante parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social e com o Lions Clube de Ubiratã somam esforços para minimizar os impactos negativos trazidos ao seus usuários pela pandemia.

A entidade vem readequando suas atividades sem suspender diretamente toda a execução, sobretudo porque seus alunos não podem ser privados totalmente de ações sociais, que neste momento também podem e devem ser disponibilizadas pelo Terceiro Setor. Foi elaborado para isso um Plano de Contingencia a partir do Plano de Fiscalização Municipal para que as ações desdobradas pudessem ser exequíveis. Porém diante dos casos positivos da Covid19 no Município, o S.O.S Cicero Nuto Figueiredo disponibilizou para a Secretaria da Assistência Social a 2ª Edição do seu Plano de Contingencia propondo novas ações e metas que possam ser executadas com segurança para a saúde de todos os envolvidos.

Conheçam as ações em desenvolvimento:

PROGRAMA DE AUXILIO ESCOLAR ONLINE:

O Programa de Auxílio Escolar foi criado no mês de Maio a partir do Decreto 53, de 22 de maio de 2020, que liberou o atendimento de Instituições de Ensino com suas devidas restrições. O Programa visa dar suporte às famílias que não estão conseguindo conciliar o trabalho formal e as tarefas domésticas, com as atividades escolares dos filhos, propiciando apoio na realização destas com atendimentos individuais. Frente aos casos de Coronavírus confirmados no Município o “Programa de Auxílio Escolar” precisou ser implementado. As famílias continuam recebendo auxilio para realização das tarefas escolares de maneira online. As atividades cujos pais não conseguirem executar com os filhos por falta de conhecimento, ou tempo, podem solicitar suporte através do grupo de WhatsApp criado especificamente para este Programa. Fazem parte deste grupo apenas algumas famílias indicadas pelas Escolas Municipais e selecionadas pelos professores da entidade conforme identificadas as necessidades.

“AÇÃO HOME CAFÉ”:

Essa ação já vem sendo desenvolvida desde início do isolamento social, com distribuição de insumos às famílias, porém neste mês de julho foi readequada, incrementada e intitulada como “Home Café”, consiste em preparar e distribuir uma vez por semana um café da tarde delicioso para os alunos. Um pequeno gesto de atenção e dedicação que adentra as casas dos nossos queridos alunos.

CAMPANHA “PEDACINHO DO CÉU”:

Essa é uma ação interna desenvolvidas todos os anos pelo S.O.S que consiste em arrecadar roupas de bebês e distribuir para algumas famílias. Este ano a campanha foi integrada ao quadro de ações realizadas durante a pandemia visando arrecadar apenas roupas infanto-juvenil e atender exclusivamente alunos do S.O.S. que estão precisando de roupas.

AÇÃO “SACOLINHA DE HIGIENE”:

Essa ação consiste em arrecadar com a Comunidade uma sacolinha de higiene pessoal para todos os alunos do S.O.S. A sacolinha é composta por uma unidade de sabonete, escova dental, creme dental e shampoo.

É interessante destacar que da Diretoria do S.O.S juntamente com a coordenação vem acompanhando todas as publicações oficiais referentes ao Coronavírus no Município, e para realização dessas ações a entidade segue as normas das Autoridades Sanitárias publicadas na 6ª Edição do Plano Municipal de Fiscalização e Medidas Sanitárias, que é a base da elaboração do 2º Plano de Contingência do S.O.S Cicero Nuto Figueiredo.

O momento é de grande desafio para todos e é preciso serenidade, e certamente, não será por meio da suspensão completa de ações de caráter social que a crise atual será superada.

Não importa o tamanho da sua ajuda, importa a quantidade de amor que coloca em tudo que faz.