Conmebol atualiza tabela da Libertadores e times voltam a jogar em setembro

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira (20) a tabela atualizada para o retorno da disputa da fase de grupos da Copa Libertadores.



Neste sentido, a competição volta no dia 15 de setembro, na terceira rodada da fase de grupos. Dos brasileiros, o Athletico será o primeiro a voltar a campo, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, porém às 21h30, o Santos recebe o Olimpia, na Vila Belmiro.



No dia seguinte, quarta-feira (16), o Internacional joga contra o América de Cali (COL), às 19h15, no Beira-Rio. Seu maior rival, o Grêmio, visita a Universidad Católica, às 21h30. O Palmeiras, por sua vez, encara o Bolívar, fora de casa, às 21h30.



Por fim, na quinta-feira, dia 17, o São Paulo recebe o River Plate, no Morumbi, às 19h. Já o Flamengo visita o Independiente del Valle, às 21h. Cabe salientar que a final da competição está prevista para janeiro de 2021, inicialmente no Maracanã.



Confira os jogos – Horário de Brasília



Athletico

15/09 – Jorge Wilstermann x Athletico (19h15)

23/09 – Athletico x Colo Colo (19h15)

29/09 – Athletico x Jorge Wilstermann (21h30)

20/10 – Peñarol x Athletico (21h30)



Flamengo

17/09 – Independiente del Valle x Flamengo (21h)

22/09 – Barcelona x Flamengo (19h15)

30/09 – Flamengo x Independiente del Valle (21h30)

21/10 – Flamengo x Junior (21h30)



Grêmio

16/09 – Universidad Católica x Grêmio (21h30)

23/09 – Internacional x Grêmio (21h30)

29/09 – Grêmio x Universidad Católica (19h15)

22/10 – Grêmio x América de Calli (21h30)



Internacional

16/09 – Internacional x América de Cali (19h15)

23/09 – Internacional x Grêmio (21h30)

29/09 – América de Cali x Internacional (21h30)

22/10 – Universidad Católica x Internacional (21h30)



Palmeiras

16/09 – Bolívar x Palmeiras (21h30

23/09 – Guaraní x Palmeiras (21h30)

30/09 – Palmeiras x Bolivar (19h15)

21/10 – Palmeiras x Tigre (21h30)



Santos

15/09 – Santos x Olímpia (21h30)

24/09 – Delfin x Santos (23h)

01/10 – Olímpia x Santos (19h)

20/10 – Santos x Defensa y Justicia (19h15)



São Paulo

17/09 – São Paulo x River Plate (19h)

22/09 – LDU x São Paulo (21h30)

30/09 – River Plate x São Paulo (21h30)

20/10 – São Paulo x Binacional (21h30)