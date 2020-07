Filho escala parede do hospital até janela e se despede da mãe internada por coronavírus

Quando a palestina Rasmi Suwaiti, de 73 anos, foi internada por causa da Covid-19, seu filho, Jihad Al-Suwaiti, de 30 anos, passou a visitá-la todos os dias no hospital. Sem poder entrar no local por causa do risco de contaminação, a solução encontrada por Jihad foi escalar a parede até a janela do quarto em que sua mãe estava.

Segundo informações da rede Al Jazeera, Jihad visitou a mãe pela janela do quarto do hospital todos os dias até a data da morte dela, ocorrida em 16 de julho.

A história que tem emocionado internautas nas redes sociais aconteceu na cidade de Beit Awwa, na Cisjordânia. A senhora Rasmi, que também era paciente de câncer, esteve internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual de Hebron.