Idosos do Lar dos Velhinhos testam positivo para Covid-19

Mais 11 idosos internos do Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam, de Campo Mourão, testaram positivo para coronavírus (Covid-19), aumentando para 20 o número de infectados. Além disso, 7 colaboradores foram afastados de suas funções porque também positivaram para a doença.

As informações são da direção da entidade, em boletim divulgado à imprensa. Na última semana, um interno, de 75 anos, faleceu em decorrência da doença infecciosa. O local abriga ao todo 55 idosos. Deste total, 17 testaram negativo para Covid-19 e outros 18 aguardam resultado dos exames.

Dos que positivaram para a doença, 14 estão estáveis na ala de isolamento da entidade, e 6 encontraram-se internados na clínica Covid do Hospital Santa Casa. Além disso, outros dois idosos também aguardam resultado de exame na clínica Covid. Segundo o Lar dos Velinhos, há outros 14 internos com suspeita da doença na ala de isolamento da entidade.

“Todos os idosos e colaboradores foram testados e estão aguardando resultado”, diz a coordenadora do Lar, Renata Calsavara. Ela informou que a instituição está recebendo toda a assistência necessária dos órgãos públicos. “Estamos sendo muito bem atendidos pela Secretaria de Saúde do município, a Regional do Estado e a Santa Casa. A própria médica responsável tem vindo aqui avaliar os internos”, afirmou.

De acordo com o boletim divulgado pelo Lar na noite de ontem, além dos 7 colaboradores afastados após positivação para coronavírus, outros dois foram afastados com suspeita da doença (com sintomas de gripe). Todos estão estáveis e em isolamento.

Fonte: Walter Pereira, Tribuna do Interior