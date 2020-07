Prefeitura vai utilizar fotos publicadas em redes sociais para multar por aglomeração

Novo decreto assinado pelo prefeito de Janiópolis, Ismael Dezanoski (PSD), autoriza multas por aglomeração no município. “Vamos tentar utilizar mais esta ferramenta contra aqueles que insistem em não obedecer o decreto municipal. Claro que além de fotos vamos ter outros materiais probatórios para a multa, como testemunhas, por exemplo”, explicou o gestor.

Atualmente o município tem três mortes pelo vírus e 31 casos confirmados. O prefeito informou que o município está fiscalizando o cumprimento das medidas de prevenção. O morador que for flagrado sem máscara em via pública, por exemplo, será multado em R$ 150,00. “A Polícia Militar está nos auxiliando nas fiscalizações”, falou o gestor.



O prefeito lamenta que mesmo com o aumento do número de casos e mortes pela doença na cidade, parte da população ainda segue “relaxando” com os cuidados.

Segundo ele, algumas pessoas seguem fazendo festas nos fins de semana.

Quando chega ao conhecimento da fiscalização o evento já foi realizado.



“Por isso a partir de agora vamos começar a utilizar as fotos nas redes sociais comouma das provas para fazer as multas desde que consigamos identificar o morador”, avisou.

Dezanoski voltou a pedir a colaboração da população. “Só saiam de casa se precisar e evitem aglomeração”, pediu. Desde o dia 19 de junho, o município decretou o toque de recolher das 22 às 6 horas.

A medida vigora até o dia 30 deste mês. Em Campo Mourão, a Secretaria de Fiscalização também passou a adotar imagens e vídeos publicados nas redes sociais como prova para multar moradores por aglomerações desse o início deste mês.