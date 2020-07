Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirma mais um óbito por Dengue em Ubiratã; morte aconteceu em abril

A Secretária de Estado da Saúde do Paraná confirmou nesta terça-feira (21) mais uma investigação de óbito por Dengue em Ubiratã.

O óbito aconteceu, em abril de 2020, foi um paciente do sexo masculino, de 79 anos de idade, que tinha também hipertensão, insuficiência renal e fazia hemodiálise.

Desta forma totaliza 3 óbitos este ano por Dengue em Ubiratã, sendo que os 3 aconteceram na cidade de Cascavel. O primeiro foi de uma paciente de 83 anos, hipertensa, em fevereiro de 2020. O segundo óbito por dengue, no mês de abril, foi de uma paciente com 29 anos, que também tinha uma deficiência neurológica e diabetes.

Informamos que após a ocorrência do óbito por dengue, os documentos vão para investigação para equipe da Secretaria de Estado da Saúde, e depois retorna ao município com o resultado da investigação, e somente depois disso podemos divulgar o óbito. Mesmo sabendo que demora um tempo até a liberação desta informação, todas as providências necessárias são realizadas de imediato pela Secretaria de Saúde de Ubiratã, mesmo sem a confirmação da Secretaria do Estado.

Alertamos que durante a pandemia, nossos agentes de saúde não podem entrar no domicilio apenas vistoriar o quintal, mantendo distanciamento. Então precisamos muito que cada um faça sua parte. A responsabilidade no combate a Dengue e de todos nós.

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA

Continuamos atendendo as denuncias, no telefone/whatsapp: 99185-0530.

Lave os bebedouros de animeis diariamente com bucha e sabão, cuide com reservatório de agua atrás da geladeira, não deixe lixo no quintal, tampe ralos e outros utensílios possam acumular agua, não reserve água da chuva.