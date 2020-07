Brasil zera imposto de importação no segmento da energia solar

A inclusão dos novos itens à lista de produtos isentos de tarifa na condição de ex-tarifários terá efeito a partir de 1º de agosto.

O governo Jair Bolsonaro decidiu incluir diversos equipamentos de energia solar em uma lista de bens de capital cujos impostos de importação estão zerados até o final de 2021.

A informação está presente em publicações no Diário Oficial da União da última segunda-feira (20).

“Foram beneficiados dezenas de modelos de módulos solares, incluindo monocristalinos e bifaciais, além de alguns tipos de inversores trifásicos para sistemas fotovoltaicos e componentes utilizados nos ‘trackers’, como unidades de controle”, destaca a revista Exame.

De acordo com as resoluções da Camex, também foram isentas do imposto de importação bombas para líquidos usadas em sistemas de irrigação movidos com energia solar.