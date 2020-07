Homem é preso em flagrante com imagens pornográficas de crianças e adolescentes; no Noroeste

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil de Rondon, no Noroeste do Paraná, por armazenar imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Além disso, ele é acusado de aliciar uma menina de 10 anos, após criar um perfil falso no Instagram e pedir fotos à vítima.



A Polícia Civil passou a investigar o suspeito após receber denúncias da família da criança. A Justiça da comarca de Cidade Gaúcha expediu um mandado de busca e apreensão, cumprido na casa do homem, onde foi apreendido o celular o qual ele usava para conversar com a vítima.



No aparelho, ainda havia material pornográfico envolvendo uma adolescente. Em um computador apreendido, os investigadores encontraram mais imagens de outra jovem, também menor de idade.



O homem foi autuado com base Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cidade Gaúcha, onde permanece preso à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Umuarama News